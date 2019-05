Altos encerra semana de treinos visando jogo contra Atlético-CE

A equipe do Altos encerrou a semana de treinos visando jogo contra o Atlético Cearense, que acontece neste sábado (1º), às 16h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O jogo é válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O Jacaré entra em campo precisando vencer para seguir vivo na competição.



“Conhecemos um pouco dessa equipe, pois participamos da pre-temporada no Ceará e vimos a formação da equipe. O Altos infelizmente sofreu uma derrota elástica, que hoje em dia pesa muito na nossa situação em casa diante o Atlético, mas agora estamos pensando o time para poder superar eles, que atualmente são lideres da chave com 100% de aproveitamento”, explica Leandro Campos.

Os jogadores sabem do peso dessa partida e será um jogo contra o líder do Grupo A5. Quatro jogos, quatro vitorias e total de 12 pontos somados. O primeiro encontro traz péssimas lembranças, pois o Altos saiu de campo com uma derrota por 4 a 1. “Aquele jogo não dá para tirar nada, foi uma péssima partida. Agora precisamos superar a equipe deles e treinador está passando características e nos sabemos que será decisão dentro da situação que o Altos está”, disse Yuri zagueiro.

O Altos está em terceiro lugar no Grupo A5, com seis pontos, mesma pontuação do Central de Caruaru, porem o time pernambucano está a frente por conta do saldo de gols. “A briga no nosso grupo é acirrada e esse jogo vai definir tudo”, diz Marcinho.

O jogo entre Atlético Cearense e Altos acontece no sábado (1ª), às 16h, no Estádio Presidente, em Fortaleza. O jogo é valido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D.





Leia mais

De virada, Altos vence Central-PE e segue vivo na Série D



O peso do gol: Radsley fala sobre 1ª gol no Altos e sequência na Série D



De virada, Altos vence Central-PE e segue vivo na Série D



Altos entra em campo com obrigação de vencer Central-PE



De volta ao Altos, Leandro Campos fala em trabalho de continuidade



Altos demite Estevam Soares e anuncia volta de Leandro Campos



Após derrota, Estevam Soares não é mais técnico do Altos



Altos perde para Central-PE e se complica no campeonato



Altos enfrenta Central de Caruaru neste domingo pela Série D



Altos faz últimos ajustes antes de embarque para enfrentar Sparta-TO



Dentro de casa, equipe do Altos é goleado por Atlético Cearense



Após eliminação na Pré-Copa, Altos vê Série D como última chance do ano



Biá BoakariPâmella Maranhão - Foto: Jailson Soares/ODIA