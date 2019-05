Altos demite Estevam Soares e anuncia volta de Leandro Campos

Leandro Campos volta ao Altos (FOTO: Jailson Soares)

Após o desligamento do técnico Estevam Soares, o Altos agiu rápido e anunciou o retorno do técnico Gaúcho, Leandro Campos, 55 anos e que comandou o time no começo da temporada 2019. O técnico se apresenta hoje (21) e chega com o objetivo de classificar o time até a segunda fase da Série D do Brasileiro.

Leandro Campos é nome conhecido do torcedor Altoense, pois trabalhou na montagem do time ao lado da diretoria Alviverde. O técnico foi demitido, após uma derrota para o River, em casa, ainda na primeira fase do Piauiense. Depois dele, Maurílio Silva e Estevam Soares passaram pelo comando do Jacaré em 2019.

Na Série D a situação do Altos anda longe das melhores. O time tem tres pontos conquistados, em nove disputados. O Altos tem mais três jogos pela frente e ainda depende apenas de si para se classificar, porem precisa viver uma arrancada no grupo.

O próximo desafio será contra o Central de Caruaru-PE no domingo (26), às 15h30min, no estádio Felipão, em Altos. O jogo é válido pela quarta rodada da Série D do Brasileiro.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia