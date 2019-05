Altos enfrenta Central de Caruaru neste domingo pela Série D

O Altos volta a campo pela Série D do Brasileiro neste domingo (19). O time comandado por Estevam Soares vem de tropeço dentro de casa e precisa voltar a vencer para se tranquilizar na tabela. Pela frente, dois confrontos contra o Central de Caruaru, em Pernambuco. O Primeiro deles acontece neste domingo (19), às 16h, no estádio Lacerdão, em Caruaru.



“Devemos enfrentar uma equipe que vai vir para pressão, vai marcar em cima e então nos devemos ter uma equipe com uma movimentação muito forte para conseguir sair de traz, envolver e contra atacar. Fiquei muito satisfeito com o desempenho da rapaziada nos treinos essa semana”, disse Estevam Soares.

O time comandado por Estevam Soares vem de tropeço dentro de casa e precisa voltar a vencer para se tranquilizar na tabela (Foto: Ascom)



Após a derrota elástica diante o Atlético Cearense em casa, o Jacaré se apresenta com mudanças. A certeza é que o time não irá contar com o zagueiro Ramon Baiano e o atacante Reinaldo Alagoano, ambos no departamento médico.

O Central-PE não é totalmente desconhecido do treinador do Altos, pois Estevam comandou o time no inicio da temporada. “O time deles mudou muito. Dá minha época tem três ou quatro jogadores, mas temos uma ideia de como o time atua, pois assistimos os jogos deles e eles também devem conhecer nossa maneira de jogar, mas não deixa de ser uma coisa producente”, acrescentou Estevam.

O Altos está no Grupo A5 da competição. Em dois jogos acumula uma vitória e uma derrota, total de três pontos. O líder do grupo é o Atlético Cearense. O Central atualmente é o vice-líder e o Altos está em terceiro lugar, mas ambos com a mesma pontuação. O lanterna do grupo é o Maranhão.

Da Redação