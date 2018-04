Altos faz últimos ajustes antes de embarque para enfrentar Sparta-TO

Passada a euforia do bicampeonato Piauiense, o Altos está praticamente pronto para a grande estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Paulinho Kobayashi entra em campo no domingo (22) quando enfrenta o Sparta, de Tocantins, às 16h, no estádio Mirandão, em Araguaina. O time se reforçou visando a competição e contratou o lateral Neilson, o meia Carlos Magno, o atacante Bruno Henrique e o zagueiro Vitor Bafana, mas nenhum deles estará em campo na estreia, pois não foram regularizados. Além disso, o time desligou os laterais Jean e Jefferson e o zagueiro Gustavo.

Na tarde de ontem (21), o treino foi voltado para a parte de posicionamento e jogadas ensaiadas, com participação direta do técnico Paulinho Kobayashi. “Alguns atletas que chegaram ainda não deu tempo inscrever e nos temos um grupo que terminou a competição e vamos dar sequência a esse trabalho para depois acrescer aqueles que chegaram”, disse.



O time do Altos fez treino voltado para a parte de posicionamento e jogadas ensaiadas (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Ontem (21), também, foi o segundo dia de atividades do atacante Bruno Henrique, de 25 anos, que se integrou essa semana ao elenco do Jacaré e chega para ser mais uma referência no setor ofensivo. “A gente vem com intuito de reforçar a equipe para conseguir o objetivo maior que é o acesso até a Série C. Eu já tinha trabalho com o Ricardo (Diretor de Futebol) e de pronto aceitei a proposta e fisicamente eu estou muito bem, pois o último jogo foi no dia sete de abril pelo Campeonato Mineiro”, conta Bruno.

Uma das preocupações na disputa da Série D do Brasileiro é a logística e a pouca informação dos adversários e o técnico do Jacaré, Paulinho Kobayashi tem consciência disso. “Nós colhemos algumas informações. Então nosso conhecimento do mundo da bola faz com que tenhamos uma noção dos adversá- rios e vamos passar isso para os atletas”, frisa Kobayashi.

O Altos embarcou para partida na madrugada de hoje (20). O time saiu de Teresina às 6h30 da manhã e tem previsão de chegada à cidade de Araguaina, no Tocantins, no começo da noite. O jogo entre Sparta e Altos acontece no domingo (22), às 16h, no estádio Mirandão, no Tocantins.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia