Altos perde para Central-PE e se complica no campeonato

A equipe do Altos anotou uma nova derrota dentro da Série D do Campeonato Brasileiro. O time perdeu para o Central de Pernambuco por 2 a 0, com gols de Polegar e Fábio Neves. Com o resultado, o time se complicou na tabela de classificação e estagnou nos três pontos. O Central chegou aos seis e assume o 2ª lugar. O líder é o Atlético Cearense, com nove pontos. O próximo compromisso é diante o Central, jogo de volta, no dia 27, às 15h30, em Altos. O Jacaré tem mais três jogos pela frente na Série D.



O jogo

Em campo, duas equipes brigando pelo segundo lugar do Grupo A5. De um lado o Altos. Do outro o Central-PE. Início de jogo e as duas equipes se estudavam muito em campo e a primeira boa oportunidade foi surgir somente aos 20 minutos, após falta dura no atacante do Jacaré, Manoel. Radsley bate, a bola toca a barreira e volta. Ancelmo tenta o rebote, mas chuta forte demais.



A melhor chance do Altos na primeira etapa foi aos 31 minutos, com Manoel - Foto: Divulgação



A melhor chance do Altos na primeira etapa foi aos 31 minutos, com Manoel. Radsley cruza a bola para Klenisson, ele bate no gol. Manoel tenta o rebote, de voleio, a bola toca a zaga e sai. O gol do Central saiu aos 44 minutos, em cobrança de falta, Polegar aproveita bola na linha de fundo e marca: 1 a 0 para os donos da casa.

Demonstrando pouco poder ofensivo e com o setor de criação apagado. O técnico Estevam Soares volta do intervalo com mudança e Ancelmo Junior dá lugar a Marcinho. Logo aos quatro minutos, o Altos assusta com Marcinho, de cabeça, a bola volta e Radsley chuta para fora. Atrás no placar, o Altos segue sem poder ofensivo, mesmo jogando com três atacantes: Klenisson, Manoel e Radsley.

Aos 26, o Central amplia a vantagem com Fábio Neves. Em contra-ataque rápido, o atacante acerta um belo chute cruzado, sem chances para o Camisa 1, Douglas. Depois disso, o Central quase marca com Fernando Pires, o camisa 7 do time de Caruaru tem duas boas chances.

O Altos segue com apenas três pontos somados. O Central chegou aos seis pontos e assume a vice-liderança. O líder é o Atlético-CE com nove pontos e 100% de aproveitamento.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia