Após eliminação na Pré-Copa, Altos vê Série D como última chance do ano

A equipe do Altos desembarcou em Teresina na madrugada de ontem (9). Após a derrota para o ABC-RN por 2 a 0, o time está fora da Copa do Nordeste pela primeira vez desde 2017. O Jacaré concentra suas atenções na Série D do Brasileiro. No domingo (12) o time volta a campo para enfrentar o Atlético Cearense, às 15h45min, no estádio Felipão, em Altos. O jogo é valido pela 2ª rodada da competição nacional.



“Fica um saldo positivo, pois fizemos uma boa partida na casa do adversário. Jogamos de igual por igual. Apesar do resultado negativo a equipe está de parabéns, pois lutamos até o fim, mas infelizmente não conseguimos a classificação. Agora é ter tranquilidade e erguer a cabeça, estamos chateados pelo que apresentamos e não ter conseguido a classificação, porem o trabalho está sendo bem feito e vamos fortes para a sequência da Série D”, afirmou o capitão Dos Santos.

Na Série D do Brasileiro, o Altos estreou com vitória, fora de casa. No último domingo (5) venceu o Maranhão, de virada, por 2 a 1, em São Luís. Agora, o time precisa fazer o dever de casa para se manter na liderança do grupo A5. O jogo marca o retorno do Altos ao seu campo, pois a Pré-Copa do Nordeste o time jogou no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

A equipe corre contra o tempo para descansar das desgastantes viagens dos últimos dias. O técnico Estevam Soares terá apenas dois treinos para fazer as correções necessárias até a partida contra o time cearense.

O jogo entre Altos x Atlético Cearense acontece neste domingo (12), às 15h45min, no estádio Felipão. O jogo é valido pela 2ª rodada do Brasileiro. No Grupo, o Altos é líder com três pontos, mas tem o Atlético colado com a mesma pontuação. Maranhão e Central de Caruaru (PE) ainda não pontuaram.

Biá BoakariPâmella Maranhão / Foto: Jailson Soares/ODIA