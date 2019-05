Após derrota, Estevam Soares não é mais técnico do Altos

Estevam Soares não é mais técnico do Altos (FOTO: Luis Junior)

Estevam Soares não mais técnico do Altos. O treinador que assumiu o time no dia 16 de maio foi desligado do cargo na noite desta segunda-feira (20), após a derrota fora de casa diante o Central-PE por 2 a 0, no último domingo (19). Além dele, o seu auxiliar Denis Alves também não fazem mais parte da comissão técnica do Altos. O novo nome deve ser anunciado ainda hoje (21) e chega com o desafio de conseguir classificar o time para próxima fase da Série D do Brasileiro. O Altos tem três pontos somados em nove disputados. O próximo compromisso será contra o Central de Caruaru-PE, no dia 26 de maio, às 15h30min, no estádio Felipão.

O gatilho para saída do técnico foi a derrota fora de casa diante o Central, por 2 a 0, no último domingo (19). Estevam sai depois de cinco jogos. Foram três derrotas e duas vitorias. Com o desligamento do técnico, o time chega ao seu terceiro nome na temporada 2019, após a passagem de Leandro Campos, Maurílio Silva e agora Estevam Soares. Uma reunião na Chácara do clube deve definir o novo treinador.

O Jacaré tem três jogos pela Série D do Brasileiro pela frente. Dois em casa, contra Central e Maranhão e o ultimo fora, diante o Atlético Cearense, líder da chave. Atualmente o Altos é o terceiro colocado com três pontos, atrás do Central com seis e do Atlético com nove.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia