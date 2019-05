Dentro de casa, equipe do Altos é goleado por Atlético Cearense

A equipe do Altos saiu de campo no domingo (12) com uma derrota elástica diante o Atlético Cearense. O placar de 1 x 4 foi construído por Rômulo (2x),Dan e Olàvio. O Jacaré diminuiu com Tiaguinho. Com o resultado, o Altos sai da zona de classificação e cai para terceiro colocado do grupo A5. O time volta a campo no próximo domingo (19) quando encara o Central de Caruaru (PE).



Início de jogo e o Altos, com muitas mudanças, sofre pressionado pelo Atlético. Aos cinco, boa chance em cobrança de escanteio e Douglas defende. Com 10 minutos, Caio Acaraú tem boa oportunidade, aparece livre, sozinho, ajeita e bate , mas a bola sobe demais. O Altos responde aos 26, com o meia Ancelmo. Freitas toca e Ancelmo finaliza para longe.

O Atlético Cearense é quem abre a contagem, aos 31 minutos. O atacante faz fila na defesa Alviverde e acerta um belo chute. Com 41 minutos, o Atlético Cearense amplia com Dan acertando um chute perfeito em cobrança de falta.



Com o resultado da partida, o Altos sai da zona de classificação - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Atrás no placar o Altos tenta correr atrás do prejuízo. Jogando diante do seu torcedor o time se lança à frente e tem uma pequena crescente nos minutos finais, com Ancelmo, Manoel e Raphael Freitas, mas nada de conseguir marcar.

Na segunda etapa o Altos volta mais organizado. Aos cinco minutos, tem boa chance em cruzamento de Ancelmo e cabeçada de Manoel, bola sai. Aos 11, o Altos consegue esboçar uma reação com Thiaguinho marcando. Chute cruzado e bola é aceita pelo goleiro Artur. Com 21 minutos, Rômulo marca o terceiro. Escanteio batido, gira, ajeita e bate forte.

O Altos insiste, mas continua pecando nos erros individuais e principalmente desgaste dos atletas. Quem fecha conta para o Atlético é Olavio. O jogador aproveita contra ataque, aparece sozinho e bate no fundo do gol. Placar final 4 a 1 para Atlético.

O Altos se reapresenta na terça feira (14). O próximo jogo será contra o Central de Caruaru (PE) no próximo domingo (19), fora de casa.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia