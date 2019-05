O peso do gol: Radsley fala sobre 1ª gol no Altos e sequência na Série D

Radsley marcou o gol da virada para o Altos (FOTO: Luís Junior)

O atacante Radsley saiu de campo como protagonista da partida entre Altos x Central de Caruaru pela Série D do Brasileiro, no domingo (26), no Lindolfo Monteiro, em Teresina. O Jacaré precisava vencer para seguir vivo na competição e até os 46 minutos, o placar marcava o empate em 1 a 1. Radsley saiu do banco de reservas e aos 47, marcou o gol que deu o alivio e mantem vivo o sonho em busca do acesso até a Série C do Brasileiro.

Dono de um discurso tímido, o atacante marcou um gol importantíssimo para a sequência do Altos da temporada e esse também foi o seu primeiro gol com a camisa do clube. “Eu estou alegre para caramba. Gol importante, para tirar o peso. O Leandro me pediu para dar velocidade ao time, jogar pelas beiradas e arriscar e graças a Deus deu certo, tentei duas vezes antes e não deu certo, mas no finalzinho o gol saiu”, disse Radsley.

Mas segundo o elenco, o Altos saiu da UTI, porém segue em situação complicada na competição. Autor do gol da virada lembra da obrigação de vencer seus próximos dois compromissos. “O importante é o elenco. A gente trabalhou bastante essa semana e poucos estavam acreditando na gente, mas com nosso trabalho no dia a dia conseguimos vencer. Ainda não tem nada definido, temos duas finais pela frente e vamos buscar os dois resultados”, acrescentou o atacante.

Radsley entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo. O Leandro Campos partiu para o tudo ou nada e terminou a partida com quatro atacantes: Manoel, Raphael Freitas, Klenisson e Radsley. “Eu acredito que fomos premiados com esse gol no apagar das luzes. Sabíamos que o resultado de empate praticamente nos deixava sem chances de classificar na competição. Ficamos com quatro atacantes em campo, Manoel por dentro e Ancelmo de meia à frente, arriscamos e deu certo”, disse Leandro Campos.

O Altos agora tem a mesma pontuação do Central, seis pontos, mas segue em terceiro lugar do Grupo A5 por conta do saldo de gols. O líder é o Atlético Cearense, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. O próximo compromisso do Jacaré é contra o time cearense, no sábado (1º), às 16h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia