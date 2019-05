Altos entra em campo com obrigação de vencer Central-PE

A pressão em torno do elenco do Altos é gigante neste domingo (26). A equipe entra em campo para enfrentar o Central de Caruaru-PE, às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O jogo é valido pela 4ª rodada do Brasileiro Série D e o Altos precisa vencer para seguir brigando por classificação dentro do Grupo A5, um dos mais competitivos do torneio. O jogo marca também o retorno do técnico Leandro Campos ao comando do Jacaré.



“Na verdade é uma situação capital, pontual. Se ganharmos o jogo estamos vivos na competição. Se empatarmos sabemos que fica muito difícil e se a gente perder encerramos a temporada da equipe. O Altos apenas cumpre tabela nas ultimas duas rodadas, mas o que posso dizer por esse time que vi é serio candidato ao acesso, mas primeiro precisamos nos classificar”, afirmou o técnico Leandro Campos.



O Jacaré tem três pontos somados em três jogos - Foto: Jailson Soares/O Dia



Com apenas três dias a frente da equipe, após a saída de Estevam Soares. O tecnico Leandro Campos retorna com o objetivo de dar sequencia ao trabalho que iniciou em novembro e foi interrompido em fevereiro com sua demissão.

O Jacaré tem três pontos somados em três jogos. O Central, adversário do domingo já tem seis pontos e o líder da chave, Atlético Cearense tem nove pontos e 100% de aproveitamento na competição. O Altos precisa vencer para chegar aos seis pontos e seguir na briga pelo menos por um segundo lugar no grupo.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia