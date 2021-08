Montezuma rebate ataques de Dr. Pessoa: “a cidade que foi derrotada”

“Na saúde ele tem tomado decisões preocupantes, como no hospital do Buenos Aires onde ele fechou o atendimento infantil e toda aquela grande região, se precisar de um atendimento para uma criança não vai encontrar. A vacinação também é uma vergonha e Teresina é a capital mais atrasada do Brasil”

“Na educação eles não tem noção do que deve ser feito. As informações que se tem é que o prefeito quer o retorno das aulas presenciais, contudo ele não dá condições para que as escolas funcionem. Ele quer que os diretores comprem a merenda com o fundo rotativo da educação, isso é um absurdo. O que se observa é o abandono de obras que foram deixadas quase prontas, está sendo feita a entrega de três escolas, por exemplo, todas que foram deixadas pelo prefeito Firmino Filho prontas, ele apenas pintou e está entregando. Vamos ter um problema sério com o retorno das aulas, mesmo que seja com poucos alunos as crianças e os jovens terão problemas seríssimos com o transporte, como o aluno irá para escola? Isso vai criar um problema seríssimo para os alunos voltarem para a casa em segurança”

Silvio Mendes

“Avalio positivamente o ex-prefeito Silvio Mendes se disponibilizar a ser candidato. O cenário é muito promissor com a candidatura do Silvio, ele tem um legado administrativo muito exitoso em Teresina, cidade onde estão os problemas mais complexo em toda as áreas do estado. Ele já deu provas de uma boa gestão em todas as áreas. É tudo isso que o estado está precisando, os problemas do estado podem ser superados com um novo padrão de gestão, acredito que o Dr. Silvio Mendes tem essa capacidade de fazer essa transformação. Com a união das oposições o Piauí ganha uma excelente alternativa”