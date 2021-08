Teresina tem a vacinação contra Covid-19 mais lenta do Brasil

A vacinação contra covid-19 está em ritmo lento em todo o Brasil. Porém, a Capital do Piauí, Teresina, uma das primeiras a iniciar a vacinação contra a doença, segue na lanterninha. A cidade imuniza, neste momento, pessoas com 32 anos, enquanto outras capitais do Nordeste avançam.



Em Teresina, somente 27,25% da população está completamente imunizada, ou seja, recebeu a segunda dose ou dose única da vacina contra covid-19. Já a população que recebeu somente a primeira dose é de 70,66%.



Outras capitais do Nordeste seguem com a vacinação bem acelerada, variando entre 12 e 22 anos. Em São Luís (MA), a vacinação está direcionada para o público de 12 anos; em Fortaleza (CE) e no Recife (PE) já imunizam pessoas de 18 anos; em Natal (RN), pessoas de 19 anos já pode se vacinar; em João Pessoa (PB) e em Maceió (AL) a vacinação está voltada para o público de 20 anos. Em Salvador, a imunização é para o público de 21 anos, enquanto Aracaju (SE) imuniza a população de 22 anos.



O Brasil tem 24,36% da sua população totalmente imunizada contra o novo coronavírus. Até a noite desta terça-feira (17), 117 milhões de brasileiros já foram vacinados. Desse total, 51,5 milhões estão com a imunização completa, enquanto 117.699 389 (55,58%) da população total já receberam uma dose do imunizante contra o Covid-19.



FMS diz que doses repassadas pelo Ministério da Saúde não são suficientes

O presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Gilberto Albuquerque, destacou que a vacinação em Teresina está lenta devido ao número de doses repassadas pelo Ministério da Saúde ao município, que não são suficientes para atender à população.

“Falta de doses. Temos equipes para administrar sobrando, mas não temos doses suficientes para administrar. A expectativa é de que o Ministério da Saúde reconheça essa divisão, que ela não está correta e normal, sendo baseada no Censo de 2010, e isso já mudou”, disse.



