Silvio Mendes aceita convite de Ciro e deve fazer dobradinha com Iracema

O ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, confirmou em entrevista a imprensa que está na disputa pelo governo do estado. A afirmação surge após uma reunião entre ele, Ciro Nogueira e Iracema Portella no fim de semana. Silvio pode disputar pela terceira vez o governo do estado, o ex-prefeito foi derrotado em 2010, no segundo turno, por Wilson Martins, e em 2014 por Wellington Dias, quando se candidatou a vice na chapa de Zé Filho.

Nos bastidores o aceno de Silvio Mendes praticamente define a formação da chapa de oposição que deve ter Silvio para o governo e Iracema Portella como vice. A dúvida agora é a indicação para vaga ao senado, insatisfeito com a negativa de Ciro o ex-senador João Vicente Claudino pode ficar fora da composição oposicionista. JVC declarou recentemente que não teria interesse na vaga para o senado.

Curiosamente há três meses o próprio Silvio declarou que não tinha interesse em ser candidato, porém em entrevista na última quinta(19) o político confirmou a intenção de disputar o palácio de Karnak. Ele deixou claro que não disputará a cadeira ao senado. PSDB e Progressistas devem fazer uma bateria de pesquisas de intenção de voto para definir quem disputará o senado.

"Meu nome está na mesa. Se isso vai acontecer o tempo dirá. Eu não sou candidato a senador. Eu tenho perfil de execução, fazer e ter retorno. Que olhe pelo mais humildes. Isso é missão. Não existe disputa interna. Os nomes postos até agora e que posso dizer são: Iracema Portella, João Vicente e agora o meu. Se surgir um nome melhor, que seja. Ele vem para somar" afirmou o ex-prefeito.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!