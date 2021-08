Para evitar críticas, prefeitura de Teresina bloqueia comentários em rede social

A Prefeitura de Teresina bloqueou comentários de usuários em algumas publicações no seu perfil oficial no Instagram para evitar críticas sobre a vacinação contra a Covid-19.



Em uma das publicações bloqueadas, a prefeitura anunciou o agendamento da vacinação para pessoas com 31 anos, na época considerada a mais lenta entre as capitais do país. Em outras duas, o executivo comemorava a aplicação de mais de 500 mil doses nos sete primeiros meses de gestão.

Na quarta-feira (18), a prefeitura anunciou a ampliação da vacina para jovens de 25 anos após receber 40 mil doses do Ministério da Saúde. Após falhas no sistema, o agendamento foi retomado nesta quinta-feira (19). Também nesta semana, em que foi comemorado a aniversário da cidade, o executivo municipal recebeu muitas críticas devido à demora na ampliação da faixa etária da população.

Outro lado

A reportagem tentou contato com a Secretaria de Comunicação do Palácio da Cidade, mas as ligações não foram atendidas. O espaço permanece aberto para esclarecimentos.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!