Oposição fará pesquisas para definir candidatura de Iracema e Silvio Mendes

O presidente do PSDB em Teresina, o vereador Edson Melo, confirmou que os partidos de oposição devem começar nos próximos meses a realizar uma série de pesquisas para definir a melhor alternativa para disputar a eleição estadual em 2022. O nome da deputada federal Iracema Portella ganhou força nas últimas semanas após a ascensão de Ciro Nogueira ao Ministério da Casa Civil e a redução da possibilidade de candidatura do senador piauiense.



No último fim de semana Ciro, o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, e a própria Iracema Portela tiveram uma reunião particular na casa de Silvio Mendes. A chapa ideal desenhada nos bastidores seria com Silvio Mendes candidato ao governo e Iracema candidata a vice-governadora.

Nesta quarta, Edson Melo e o presidente do Progressistas no estado, deputado Júlio Arcoverde, se reuniram para discutir os critérios desta escolha. A definição deve sair de um conjunto de pesquisas e agendas pelo interior do Piauí.





Foto: Arquivo Pessoal

“Nós estamos bastante afinados, PSDB e PP vão marchar juntos. Se especula com relação a formação da chapa majoritária, hoje temos três nomes com potencial, no caso de o ministro Ciro Nogueira não ser candidato, o Dr. Silvio Mendes, Iracema Portela e o ex-senador João Vicente Claudino. Acredito que antes do final do ano definiremos essa chapa, baseado em pesquisas e na decisão do senador Ciro. A Iracema é um nome bem visto e vai ser analisado em pesquisa, mas também tem o nome do ex-prefeito Silvio Mendes, um nome muito forte principalmente na capital e o empresário João Claudino que é um nome que já foi senador e candidato a governador” concluiu o dirigente tucano.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!