Ciro se reúne com Silvio Mendes para discutir candidatura ao governo estadual

O Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, se reuniu com o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, na noite do último sábado. A conversa “olho no olho” entre Ciro e Silvio contou também com a presença da deputada federalIracema Portella. O ministro busca uma alternativa viável para a oposição após assumir o ministério e se afastar da possibilidade de candidatura ao governo estadual.

Nos bastidores da primeira visita de Ciro Nogueira ao Piauí como ministro, para agenda entre o ministro da educação e prefeitos do estado , oposicionistas declararam em conversas informais que já cogitam a candidatura de Iracema Portela ao governo do estado. A saída de Iracema da chapa de deputado federal seria benéfica a candidatos como Margarete Coelho, Átila Lira e Elmano Férrer já que reduziria a concorrência.

Além de Silvio Mendes e Iracema Portella a oposição teria ainda o nome do ex-senador João Vicente Claudino como alternativa para disputar o governo estadual. De olho em um possível rompimento entre o PSD e Wellington Dias, o nome do deputado federal Júlio César também seria uma outra via para a oposição. Nas redes sociais Ciro comentou sobre a conversa que ocorreu na casa do próprio Silvio Mendes;

“Finalizamos nosso sábado de muitos compromissos na minha amada Teresina ouvindo o meu amigo ex-prefeito Silvio Mendes, na companhia da deputada federal Iracema Portella” postou o senador. Curiosamente nos comentários em uma rede social o próprio presidente do PSDB em Teresina, vereador Edson Melo, declarou que entre Ciro, Iracema e Silvio Mendes “sairia” uma boa chapa.



