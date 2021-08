Vereador denuncia lista de obras paradas em escolas de Teresina

O vereador Ismael Silva (PSD) denunciou uma lista de obras paradas em escolas de Teresina. Ao menos quatro unidades de educação que desde o início do governo Dr. Pessoa estão paralisadas, levando transtorno para regiões carentes da capital.



Foto: Elias Fontenele/ODIA

O parlamentar lamentou o "déficit" na oferta de unidades de educação, principalmente na zona norte e na zona sul de Teresina.

"Estamos sempre acompanhando, fazendo esse papel de fiscalização, seja pelas redes sociais, pelo nosso aplicativo, por meio do whatsapp ou visitas. Fomos fiscalizar e questionamos o secretário da educação o porquê dos atrasos. Obras como o CMEI do Dilma Roussef, CMEI Eduardo Costa, a escola de ensino fundamental do bairro, e o CMEI Amor de Tia, no parque Firmino Filho. Estamos tratando de obras importantes tanto na região sul, como na região norte de Teresina, duas zonas muito carentes que há um problema sério principalmente na Educação. Estamos acompanhando esse déficit, infelizmente com essas obras paralisadas, seja por problemas com contratos ou pagamentos. Vamos continuar cobrando uma solução da Prefeitura" criticou o vereador.

A Prefeitura informou ao PortalODia.com que no CMEI Dilma Rousseff a construtora pediu a rescisão contratual e vai passar por nova licitação; já no residencial Eduardo Costa o contrato foi assinado e a ordem expedida para retomada das obras. No Cmei Amor de Tia, a empresa também rescindiu o contrato e uma nova licitação deve ser realizada.

