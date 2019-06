Um laudo pericial feito pela Delegacia de Meio Ambiente e pelo Ministério Público do Piauí (MP-PI) constatou a existência de crime ambiental no Parque Rodoviário, local atingido por uma enxurrada que deixou dois mortos em abril deste ano. Com a conclusão do laudo, a empresa proprietária do terreno foi intimada a prestar esclarecimentos e poderá ser responsabilizada pelo incidente.



De acordo com a titular da Delegacia de Meio Ambiente, a delegada Edenilza Viana, o laudo comprovou que houve a erosão do solo do local, o que confirma o dano ambiental, e, com isso, foi aberto um inquérito policial para averiguar se a empresa agiu com dolo (quando há intenção de causar dano) ou não.

Pq. Rodoviário: Laudo constata crime ambiental e empresa é intimada. (Foto: Rômulo Piauilino/PMT)



“Vamos ouvir a empresa. Precisamos conversar com a empresa para saber se houve negligência com relação ao local, mas não podemos eliminar a hipótese de ter sido um evento da natureza. Afinal, foram vários dias de chuva torrencial. Por isso, precisamos saber se o dano ambiental pode ter sido ocasionado pelo excesso de chuva ou se houve culpa humana”, destaca a delegada.

Segundo ela, a empresa já foi intimada e deve comparecer à sede da delegacia na próxima semana para prestar esclarecimentos. A empresa Oi/Telemar é a responsável pelo clube onde estava a lagoa que transbordou causando uma enxurrada. Na ocasião, a água represada rompeu as paredes de contenção e invadiu casas, deixando duas pessoas mortas e mais de 30 feridos.

Contraponto

A reportagem do ODIA entrou em contato com a empresa Oi/Telemar para solicitar um posicionamento da mesma sobre os fatos, mas até o fechamento desta matéria a empresa ainda não havia se pronunciado. O ODIA reitera que o espaço continua aberto para quaisquer esclarecimentos.

Nathalia Amaral