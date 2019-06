Casas destruídas em enxurrada começam a ser reconstruídas

Dois meses depois, as casas que foram destruídas na enxurrada que atingiu o Parque Rodoviário em Teresina, no dia 04 de abril, começaram a ser reerguidas. O plano de urbanização da área foi montado pela Prefeitura de Teresina e prevê a reconstrução de 55 casas, sendo que 25 delas serão estruturas totalmente novas, ou seja, serão erguidas do zero; e as outras 30, por não terem sofrido danos estruturais muito grandes, passarão apenas por reparos nas paredes e piso.



A informação foi repassada pelo superintende da SDU Sul, Paulo Lopes. De acordo com ele, das 25 casas que serão construídas do zero, pelo menos 15 terão que ser levantadas em uma área fora do espaço original que ocupavam, porque se encontravam sobre região de risco.



Foto: Poliana Oliveira/O Dia

“São residências que haviam sido levantadas em cima de uma galeria e como a área é instável, elas vão ter que ir para outro terreno. A Prefeitura já determinou a desapropriação de uma área no entorno do Parque Rodoviário e está resolvendo as questões cartoriais, como a definição da titularidade e, com isso concluído, vamos preparar a terraplanagem e executar o projeto de reconstrução dessas casas”, explica.

A maioria dessas casas que estavam situadas sobre a galeria já foi demolida para dar lugar ao projeto de urbanização do canal. As obras estão sendo acompanhadas por uma equipe de engenheiros e assistentes sociais, estes últimos orientados pela Semcaspi (Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Integradas).



Foto: Poliana Oliveira/O Dia

A obra está sendo executada por 40 operários e a previsão da SDU Sul é de que as primeiras casas já possam ser entregues para as famílias dentro de 90 dias.

Entenda

Na noite do dia 04 de abril, os moradores do Parque Rodoviário, na zona Sul de Teresina, foram surpreendidos pela força da água após as paredes de contenção de um clube particular se romperem e liberarem o volume represado, causando uma enxurrada. Mais de 30 pessoas ficaram feridas e duas pessoas morreram. O desastre atingiu 40 residências diretamente e danificou construções no entorno. Pelo menos 30 casas foram arrastadas pela água.

Maria Clara Estrêla