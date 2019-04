Ministério Público instaura procedimentos sobre o caso do Parque Rodoviário

O Ministério Público do Piauí, por meio da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina (PJT), expediu na manhã de ontem (5), uma recomendação ao prefeito municipal de Teresina, Firmino Filho, para que remova em caráter de urgência os moradores do Parque Rodoviário, zona Sul de Teresina, atingidos na noite de ontem, 4 de abril, por uma enxurrada de água decorrente do transbordamento de uma lagoa na região.

Myrian Lago, que é titular da 49ª PJT, orienta que as pessoas desabrigadas sejam levadas para uma área segura para preservar a integridade física destes. A prefeitura da capital deverá, ainda, custear a alimentação e o fornecimento de água potável aos residentes do local atingido pela enxurrada.

Outras medidas a serem executadas, pela prefeitura, são a identificação de todas as famílias desabrigadas; a inclusão destas em benefícios fornecidos em situações de emergência; a retirada dos bens, de forma a evitar saques e dilapidação do patrimônio das famílias atingidas; avaliar a existência de novos riscos na área; e a adoção de providências para garantir a saúde física e psicológica das vítimas. Lago, também, solicitou à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, do Ministério Público do Piauí, a realização de uma perícia técnica para avaliar os riscos que a região possa oferecer.

Por último, a promotora de Justiça instaurou um procedimento preparatório para acompanhar a situação das famílias, bem como o cumprimento das medidas elencadas na recomendação.

A promotora de Justiça Gianny Vieira de Carvalho, que responde pela 24ª Promotoria de Justiça de Teresina, instaurou um procedimento para apurar as questões ambientais envolvendo o Parque Rodoviário.