Rede de apoio se forma para receber donativos para atingidos por enxurrada

Nas diferentes zonas de Teresina, grupos e instituições se articulam para receber doações para as famílias atingidas pela enxurrada no Parque Rodoviário, na zona Sul de Teresina. Cerca de 40 famílias perderam totalmente ou parte de suas residências e, com elas, bens materiais e afetivos.

Itens básicos são de extrema importância neste momento. Érika Patrícia, gerente do CRAS Sudeste, faz parte da rede de articulação municipal que atende as famílias atingidas pela tragédia. Segundo ela, itens como material de limpeza, higiene pessoal, colchões, lençóis, toalhas, fraldas descartáveis, roupas e alimentos não perecíveis fazem parte da lista de arrecadação.



Foto: Poliana Oliveira/O Dia

Veja os pontos disponíveis para doação em Teresina

Zona Sul

Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição

Praça da Imaculada, 4181 – Morada Nova

Capela São Francisco das Chagas

Rua Alberto Leal Nunes, 2000 – Lourival Parente

Banco de Alimentos Nova Ceasa

Av. Henry Wall de Carvalho, 5000

Centro

Centro Pastoral Paulo VI

Av. Frei Serafim, 3200 – Centro

Informações: 21062150

OAB - Seccional Piauí

Rua Governador Tibério Nunes

Informações: 2107-5800

Colégio Diocesano

Rua Barroso, 363. Pç. Saraiva - Centro/Sul

Zona Norte

Igreja Evangélica Assembleia de Deus

Rua Alagoas, 1629 – Aeroporto

Zona Leste

Uninovafapi

Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123 – Uruguai

Igreja Batista Morada do Sol

Avenida Dom Severino, 1199, próximo à Academia Ricardo Paraguassú

Glenda Uchôa - Jornal O Dia