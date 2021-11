Caso Iarla: família diz que réu não foi localizado para julgamento

O julgamento de José Ricardo da Silva Neto, acusado de matar a estudante de arquitetura Iarla Lima Barbosa, marcado para a próxima quarta-feira (24), corre o risco de não acontecer. Isso porque, segundo a família de Iarla, até o momento o réu não foi localizado, e, consequentemente, intimado. O júri popular acontece a partir das 8h35 no Plenário do Fórum Criminal de Teresina.



(Fotos: Reprodução/redes sociais)

A família teme que, com a possibilidade do não comparecimento do réu, que o julgamento do ex-tenente não aconteça, adiando, assim, o Júri Popular. Atualmente, José Ricardo da Silva Neto reside em Pernambuco.

Nas redes sociais, familiares e amigos convocam toda a população para participar de um ato em prol de justiça pela morte de Iarla Lima e outras vítimas de feminicídio no Piauí, como Aretha Dantas, Camilla Abreu e Vanessa Carvalho. O movimento está sendo organizado pela As Vozes de Vanessa Carvalho, com apoio de movimentos de mulheres. O ato reivindica celeridade nos julgamentos e processos de casos de violência doméstica e crimes de feminicídio que ainda estão pendentes no Piauí.

Entenda

O ex-tenente do Exército matou a jovem, de apenas 24 anos, a tiros no dia 19 de junho de 2017. O crime de feminicídio aconteceu em Teresina. Na época, o réu era namorado da vítima, e chegou a tentar feminicídio contra a vida da irmã de Iarla, Ilana, e de uma amiga. José Ricardo responde por homicídio triplamente qualificado e poderá receber pena máxima, de 30 anos de prisão.



Aguarde mais informações.

