Anuxa Alencar entra para depor de muletas e com ajuda de servidores do TJ

A audiência de instrução de Pablo Henrique Campos Santos começou com uma hora de atraso no Fórum Criminal de Teresina. Das dez testemunhas arroladas, apenas seis compareceram, sendo três de acusação, duas de defesa e a vítima, Anuxa Leite Alencar, que conta como testemunha de acusação. A primeira pessoa a depor foi a ex-namorada de Pablo, Anuxa, ouvida na condição de vítima. Lesionada por conta do impacto do atropelamento, ela passou dias internada e entrou no auditório usando muletas e com auxílio de funcionários do Tribunal de Justiça.



A jovem pediu que Pablo Henrique saísse do local antes de começar a falar dizendo que se sentia receosa de prestar depoimento na frente dele. Anuxa contou ao juiz Reis Nolleto, que conduz a audiência, que ela e Pablo se relacionavam há um ano e que ele costumeiramente lhe agredia verbalmente, utilizando inclusive palavras de baixo calão.





Anuxa relatou que no dia do crime, a primeira discussão aconteceu quando a noiva entrou. Ela se levantou da mesa para olhar e Pablo ficou. “Eu não chamei porque geralmente homem não se liga pra ver isso. Quando olhei pra mesa ele não estava e pensei que havia se chateado. Ele se chateava com algumas coisas, ficava estranho, calado”, contou.

A segunda discussão, de acordo com ela, aconteceu após o casal descer para a pista de dança do buffet onde ocorria a festa. Anuxa conta que em determinado momento retornou para a mesa por estar cansada, mas que foi de novo dançar a convite da noiva. “Já ouvi que ele me viu dançando e começou a me xingar e o irmão da noiva tirou ele de lá”, relata.

Das fez testemunhas arroladas, apenas seis compareceram à audiência de instrução de Pablo Henrique - Foto: Nathalia Amaral/O Dia

Segundo Anuxa, Pablo estava bastante alterado e quando ela foi até ele dizer que não fosse embora dirigindo, pegou a chave do carro e entregou para uma amiga. “Ele pegou no meu ombro e disse que eu ia pagar, aí levantamos pra ir embora”. Anuxa disse que saiu no carro de Pablo depois de pedir a chave para a amiga, deu a volta no quarteirão, mas decidiu voltar para a festa após resolver ir embora com ela. No entanto, quando se aproximava do carro dela, lembrou da chave de sua casa que havia ficado no veículo do namorado.

“Aí eu decidi não ir embora com ela, mas insistiram para eu fazer isso. Foi o momento em que vi ele saindo do buffet e saí com a Vanessa. Pedi pra essa minha amiga entregar a chave do carro dele e não lembro mais nada”, relatou a vítima.

Em um último apelo ao juiz, Anuxa disse temer pela própria vida, principalmente por não saber o que se passa na cabeça de Pablo. A jovem chorou ao final do depoimento e pediu que a justiça seja feita.

Maria Clara Estrêla, com informações de Nathalia Amaral