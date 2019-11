Após liberação da Pedra do Sal, praias estão próprias para banho

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí (Semar), órgão responsável pela balneabilidade das praias do Piauí, comunicou, nesta quinta-feira (21), que, considerando os resultados adquiridos no monitoramento realizado nesta manhã naPraia da Pedra do Sal, localizada no município de Parnaíba, a área foi liberada para banho. Dessa forma, todas as praias do litoral piauiense permanecem próprias para banho.

Praia da Pedra do Sal está liberada para banho. (Foto: Arquivo O Dia)

No vídeo abaixo, o gerente de Fiscalização da Semar, Renato Nogueira, fala sobre a liberação:





Nathalia Amaral