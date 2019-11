Autoridades estimam que uma tonelada de óleo já atingiu o Delta do Parnaíba

Pelo menos uma tonelada de óleo já atingiu o Delta do Parnaíba, no litoral do Piauí. A estimativa foi repassada à Capitania dos Portos do Piauí pelos representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que sobrevoam a região desde o último sábado.



Na manhã deste domingo (17), representantes da Marinha, Exército e ICMBio se reuniram para traçar estratégias para a limpeza da região. Por conta da grande quantidade de material identificada, o trabalho deve durar vários dias.

“Teve um sobrevoo de aeronave ontem com o representante do ICMBio, cerca de uma tonelada de óleo foi estimada atingindo o nosso Delta do Parnaíba. Hoje, tivemos reuniões para traçar estratégias para a limpeza do Delta do Parnaíba, que vai demandar muitos dias. Não é simples, não é uma coisa de um dia”, explicou o Capitão dos Portos do Piauí, Benjamin Dante Duarte.

Representantes da Marinha e do ICMBio continuam monitorando as praias do litoral piauiense (Foto: Divulgação/Marinha)

Até o momento, as praias de Atalaia e Peito de Moça, em Luís Correia; e Pedra do Sal, em Parnaíba, seguem impróprias para o banho.

Nas próximas horas, o litoral do Piauí recebe o navio patrulha Guanabara que vai reforçar o trabalho de monitoramento das manchas de óleo.

Natanael Souza