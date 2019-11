Praias de Atalaia e Peito de Moça estão liberadas para banho, diz Semar

A Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) divulgou, na tarde desta quinta-feira (20), um relatório de monitoramento ambiental envolvendo as praias de Atalaia e Peito de Moça, ambas atingidas recentemente por manchas de óleo, no município de Luís Correia, litoral do Piauí. Segundo o órgão estadual, elas estão liberadas para banho.



Semar libera praias do Atalia e Peito de Moça. Foto: Arquivo O Dia A Semar informou que a liberação das praias só foi possível porque não foram encontrados novos fragmentos de óleos nesta quarta-feira após o monitoramento de 5,5 km em alto mar. A praia da Pedra do Sal, segundo o órgão, segue inapropriada para banho. No documento conta ainda que durante os dias 19 e 18 foram percorridos aproximadamente 130 km em alto mar em forma de zigue-zague, a bordo do Navio Patrulha Guanabara, seguindo até a praia do Maramar. O objetivo foi interceptar manchas de óleo na corrente marítima que pudessem ser depositadas nas praias entre Peito de Moça e o Delta do Parnaíba. Navio Patrulha Guanabara. Foto: Semar

Por fim, a Semar acrescentou que situação apresentada não significa que novas manchas não possam aparecer posteriormente, sendo necessário o monitoramento constante das praias. A ação foi acompanhada de perto por representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

LEIA MAIS: Praia de Atalaia é interditada após retorno de manchas de óleo Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia