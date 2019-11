Manchas de óleo atingem praias da Pedra do Sal, Pontal e Peito de Moça

Mais quatro praias do litoral foram atingidas pelas manchas de óleo. Nesta sexta-feira (15) foi confirmada a presença do resíduo nas praias de Pontal; em Ilha Grande; Peito de Moça, em Luís Correia; Ilha dos Poldros, no Estado do Maranhão, que integra o Delta do Parnaíba e na praia da Pedra do Sal, famoso ponto turístico de Parnaíba.



Com relação à praia da Pedra do Sal, o comandante Dante Duarte, capitão dos Portos do Piauí, enfatiza que a equipe da Capitania ainda não esteve no local para checar a procedência, mas destaca que tem recebido denúncias, via fotos e vídeos, que o local também teria sido atingido pelas manchas de óleo.





Desde o dia 02 de setembro as praias piauienses estavam sendo monitoradas pela Capitania dos Portos do Piauí para identificar se havia presença de óleo e desde o dia 30 de setembro não era registrada a presença do resíduo. Além dessas praias, a Orla de Atalaia também foi atingida pelo óleo e foi interditada na quinta-feira (14), pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí (Semar), após ser considerada imprópria para banho.

(Fotos: Darival Júnior/Divulgação)

“[Além de Atalaia] nós observamos alguns pontos de óleo, pouca coisa, nas praias Peito de Moça e Pontal, e também recebemos denúncia de óleo na praia da Pedra do Sal e já estamos coordenando ações com o ICMBio, Defesa Civil de Parnaíba, Prefeitura de Parnaíba e Corpo de Bombeiros para deixarmos as praias novamente limpas”, frisa.







Ainda segundo o comandante dos Portos do Piauí, das 16 praias do litoral piauiense, sete já foram atingidas com as manchas de óleo. Ele enfatiza que as ações para deixar as praias limpas estão sendo constantes e que diversos órgãos e profissionais estão atuando com esse objetivo.

“Estou com uma equipe de fuzileiros navais que vieram de Belém (PA) e estão atuando nas praias. Ontem foram 80 quilos, hoje já foram 450 quilos recolhidos. A Marinha está ciente do seu papel, mas a prefeitura tem responsabilidade de limpeza da praia", disse.

O capitão lamenta que as praias piauienses tenham sido atingidas pelas manchas de óleo, especialmente por conta do feriado prologando, onde muitas famílias aproveitam para viajar até o litoral do Estado, mas lembra que as ações serão contínuas até que esse problema seja solucionado.

“Infelizmente aconteceu a presença do óleo na véspera do feriado, que não é agradável para ninguém, mas a saúde da vida humana é muito mais importante. Estamos trabalhando nisso e tenho certeza que vamos conseguir vencer essa batalha. Vamos continuar monitorando todas as praias no nosso litoral, seja em Luís Correia, Parnaíba, na região do Delta e Ilha Grande”, conclui o comandante e capitão dos Portos do Piauí.

Isabela Lopes