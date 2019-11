Praia de Atalaia é interditada após aparecimento de novas manchas de óleo

A orla da Praia de Atalaia, uma das mais movimentadas e visitadas do litoral piauiense, foi interditada para banho por determinação da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí (Semar) nesta quinta-feira (14). A medida foi necessária após o surgimento de novas manchas de óleo.



Segundo Renato Nogueira, Gerente de Fiscalização da Semar, as equipes de monitoramento, tanto da Secretaria como de outros órgãos que fazem esse monitoramento nas praias piauienses detectaram a presenta das manchas de óleo, que apareceram flutuando nas águas e depositadas na areia da Praia de Atalaia.

“Existe uma Resolução do Conama onde o órgão ambiental pode declarar essas praias impróprias quando houver presença de óleo e a Semar está tomando essa medida preventivamente para evitar que alguém se contamina ou sofra dado maior”, pontua.

Renato Nogueira destaca que a limpeza da Praia de Atalaia já está sendo providenciada pela Prefeitura de Luís Correia. Contudo, existem outros órgãos que estão na força-tarefa para iniciar essa limpeza.

Sobre a possibilidade do surgimento de novas manchas de óleo na orla da Praia de Atalaia ou outras praias, o Gerente de Fiscalização da Semar pontua que é necessário aguardam a movimentação das águas do mar.

“Esperamos uma nova resposta da maré para ver como o cenário se comporta. Não dá para fazer uma previsão de quando vai ser liberada e se outras praias serão atingidas, pois esse fenômeno está variando com a maré, trazendo de um lugar que a gente não via para a praia”, acrescenta.

Orientações aos banhistas

Como precaução, além de interditar a Praia de Atalaia, a Semar informar que os banhistas devem ficar atentos com a presença do óleo das águas e a orientação de como proceder me caso de avistarem o resíduo.

“As manchas são pequenas e estão flutuando na água e, em caso de contato com a pele, pode levar a reações alérgicas, causando desconforto. Se o banhista encontrar alguma mancha em outra praia deve comunicar a Semar e outros órgãos que fazem monitoramento, como Ibama ou a Capitania dos Portos do Piauí para que possa ser feita a limpeza”, cita.

Por conta do feriado prolongado da Proclamação da República, muitos turistas aproveitam para viajar e visitar o litoral piauiense, entretanto, Ricardo Nogueira alerta que os banhistas devem procurar outras praias como opção de banho e lazer.

Confira o Comunicado emitido pela Semar:

Isabela Lopes