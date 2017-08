Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta terça-feira (15/08)

TRE-PI quer extinguir zonas eleitorais de locais que deixaram de ser comarcas



O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) decidiu contestar a determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de reorganizar as zonas eleitorais que possuem menos de 100 eleitores. As medidas adotadas no Estado deverão seguir a reorganização das comarcas feita pelo Tribunal de Justiça (TJ-PI) ainda no ano passado. A proposta, portanto, é que sejam extintas ou remanejadas as zonas que estejam sediadas em locais que deixaram de ser comarcas.



Leia mais



Vereadores rejeitam concessão de título de cidadão teresinense a Doria



Em votação realizada no final da manhã desta terça-feira (15), na Câmara Municipal de Teresina, os vereadores rejeitaram a proposta de concessão do título de cidadão teresinense ao atual prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB). A proposta do vereador Luís André (PSL) recebeu 18 votos a favor e 8 votos contrários, no entanto, precisaria de um mínimo de 20 votos para ser aprovada.



Leia mais



Jovem de 25 anos é assassinado na Vila Dilma Rousseff



Um rapaz de 25 anos, identificado apenas como Marcos Vinícius e conhecido como “Neguinho do Esplanada”, foi assassinado a tiros por volta das 17h20min desta terça-feira (15) na Vila Dilma Rousseff, zona Norte de Teresina. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz teria sido morto em um acerto de contas por desafetos, uma vez que já era conhecido no mundo do crime e já estaria sofrendo ameaças.



Leia mais



Mulheres da Capital serão homenageadas no aniversário de Teresina



As mulheres serão homenageadas especiais nas comemorações dos 165 anos de Teresina. Elas serão lembradas durante toda a programação do aniversário da Capital que se iniciam nesta quarta-feira (16) e seguem até o próximo sábado (19).



Leia mais



Governo Temer corta 13 mil benefícios do Bolsa Família no Piauí em um mês



O Governo Federal realizou no último mês de julho o maior corte de benefícios já realizado no programa Bolsa Família desde sua criação, que ocorreu em 2003. Em junho deste ano, 13.284.029 de famílias receberam o incentivo pecuniário, enquanto em julho o montante caiu para 12.740.640 famílias - uma redução de 543.389 benefícios.

Leia mais