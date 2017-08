Governo Temer corta 13 mil benefícios do Bolsa Família no Piauí em um mês

O Governo Federal realizou no último mês de julho o maior corte de benefícios já realizado no programa Bolsa Família desde sua criação, que ocorreu em 2003.

Em junho deste ano, 13.284.029 de famílias receberam o incentivo pecuniário, enquanto em julho o montante caiu para 12.740.640 famílias - uma redução de 543.389 benefícios.

Seguindo a tendência nacional, no Piauí também houve uma queda no número de famílias beneficiadas pelo programa de transferência de renda.

O número de benefícios pagos em junho foi de 433.311, totalizando R$ 88,8 milhões distribuídos entre as famílias cadastradas no estado.

Já no mês de julho o total de benefícios caiu para 420.174, resultando numa soma de R$ 86,5 milhões destinados ao Piauí pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) no mês passado.

O valor médio do benefício pago no Piauí não sofreu uma mudança significativa - passando de R$ 205,12 em junho para R$ 205,89 em julho.

Se comparados os números de julho deste ano com os do mesmo mês do ano passado, percebe-se que os cortes foram ainda maiores.

Em julho de 2016 foram pagos 13.905.030 benefícios no país, totalizando R$ 2,5 bilhões distribuídos entre as famílias de baixa renda naquele mês. Frente aos cerca de 13,2 milhões de bolsas pagas no mês passado, com R$ 2,3 bilhões distribuídos.

Houve, portanto, uma redução de aproximadamente 700 mil benefícios na comparação entre julho de 2017 e julho de 2016 - com um corte de cerca de R$ 200 milhões.

No Piauí, por sua vez, o número de benefícios caiu de 451 mil, em junho de 2016, para os cerca de 420 mil registrados no mês passado.













Cícero Portela