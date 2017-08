Jovem de 25 anos é assassinado na Vila Dilma Rousseff

Um rapaz de 25 anos, identificado apenas como Marcos Vinícius e conhecido como “Neguinho do Esplanada”, foi assassinado a tiros por volta das 17h20min desta terça-feira (15) na Vila Dilma Rousseff, zona Norte de Teresina. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz teria sido morto em um acerto de contas por desafetos, uma vez que já era conhecido no mundo do crime e já estaria sofrendo ameaças.



“Ele já tinha passagens por tráfico de drogas e assaltos na região. Era bastante conhecido pela área por praticar roubos em várias modalidade e nós sabemos que ele tinha muitos desafetos, principalmente integrantes de grupos que brigam pelo controle do tráfico nessa parte da zona Norte”, relata o tenente Elivaldo Morais, do 13º BPM, que está no local aguardando a perícia da Delegacia de Homicídios e o IML.

O PM acrescentou ainda que Marcos Vinícius foi assassinado com um tiro disparado por suas costas na altura da orelha. Ele ainda teria tentado fugir dos suspeitos. já que populares o teria visto correndo pelas ruas da vila pouco antes de ser alvejado.

Policiais do 13º BPM fazem diligências na região à procura de suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. O caso vai seguir sob investigação da Delegacia de Homicídios.

Maria Clara Estrêla