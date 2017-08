Vereadores rejeitam concessão de título de cidadão teresinense a Doria

Em votação realizada no final da manhã desta terça-feira (15), na Câmara Municipal de Teresina, os vereadores rejeitaram a proposta de concessão do título de cidadão teresinense ao atual prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB). A proposta do vereador Luís André (PSL) recebeu 18 votos a favor e 8 votos contrários, no entanto, precisaria de um mínimo de 20 votos para ser aprovada.



Prefeito de São Paulo, João Doria. (Foto: Cesar Ogata / Secom)

Ao ser questionado sobre o fato de João Doria nunca ter vindo à Teresina e ser indicado a receber o título de cidadão teresinense, o vereador Luís André argumentou que a concessão do título se faz necessária devido a parcerias público-privadas que estão sendo desenvolvidas entre as duas prefeituras. Segundo o parlamentar, a gestão de João Doria em São Paulo está tendo reflexo direto na gestão desenvolvida no município de Teresina.

“A gente tem que respeitar a decisão dos demais vereadores, mas as parcerias já estão acontecendo. Os secretários já foram até São Paulo para fazer esse convênio, como o de iluminação pública. Teresina também está ganhando investimentos que estão vindo da iniciativa privada da capital paulista”, explica.

Além disso, o parlamentar ressalta que o projeto será reapresentado em um outro momento, para então tentar conseguir a quantidade mínima de votos. “Eu acho que a gente tem que fazer uma aproximação, para que ele veja Teresina com bons olhos e tenhamos uma mão para ajudar”, completa.

O título de cidadão teresinense é concedido a cidadãos e cidadãs que tenham, reconhecidamente, prestado relevantes serviços ao município de Teresina, mediante decreto legislativo aprovado pela maioria de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Após a negativa, a vinda de João Dória à Teresina para o recebimento do título, que aconteceria na quinta-feira (17), foi cancelada. Eleito ano passado para comandar a principal cidade do país, João Doria é apontado pela imprensa nacional como pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB.

Nathalia Amaral