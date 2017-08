Mulheres da Capital serão homenageadas no aniversário de Teresina

As mulheres serão homenageadas especiais nas comemorações dos 165 anos de Teresina. Elas serão lembradas durante toda a programação do aniversário da Capital que se iniciam nesta quarta-feira (16) e seguem até o próximo sábado (19).



Os eventos iniciam amanhã as 9 horas com a Missa Solene a ser realizada na Igreja Nossa Senhora do Amparo, na Praça Rio Branco. Logo em seguida, as 11 horas, acontecerá a Sessão Solene na Câmara Municipal, que fica na Avenida Marechal Castelo Branco. No início da tarde, as 16 horas, será feito o tradicional corte do bolo com os parabéns para a Capital piauiense. O bolo, terá cerca de oito metros e pesará 165 Kg, a idade que Teresina completa este ano.

A programação desta quarta encerra as 20 horas com a solenidade de outorga da Medalha do Mérito Conselheiro José Antônio Saraiva, no Teatro 4 de Setembro. Este é o momento especial da noite, no qual 32 mulheres serão agraciadas pelo seu trabalho e por sua dedicação ao crescimento de Teresina.

A escolha dos homenageados foi feita por um conselho formado pelo prefeito Firmino Filho, por representantes da Academia Piauiense de Letras, por membros no Instituto Histórico Piauiense, da Associação Comercial Piauiense, além dos secretários municipais de Governo e Educação.

Todo os eventos serão acompanhados pela Banda 16 de Agosto, que traz no nome uma homenagem ao aniversário de Teresina.

Confira a programação completa do aniversário de Teresina



Infográfico: Márcio Sena/O Dia