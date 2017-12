Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta terça-feira (12/12)

MPF cobra destinação de mais de R$ 15 milhões para o HGV



O Ministério Público Federal no Piauí solicitou informações ao secretário estadual de Saúde do Piauí, Florentino Neto, sobre a destinação de R$ 15.817.315,55 transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao estado, em outubro de 2013, para aquisição de equipamentos e material permanente para estruturar o Hospital Getúlio Vargas (HGV).



Leia mais



Universidades do Piauí oferecem mais de 7 mil vagas no Sisu; confira editais



A Universidade Estadual do Piauí lançou, nesta terça-feira (12), o edital de seleção de candidatos para preenchimento de 3.940 vagas para o Sistema de Seleção Unificada 2018. No início do mês, a Universidade Federal do Piauí também lançou seu edital com 3.494 vagas. Juntas, as instituições de ensino superior estão ofertando 7.434 para cursos de graduação na modalidade presencial.



Leia mais



Um mês depois, estudantes se atrasam para reaplicação do Enem



Aconteceu hoje (12) a reaplicação do Enem para os estudantes que tiveram a prova do dia 5 de novembro cancelada por falta de energia na capital. A expectativa é de que mais de mil pessoas façam a prova em Teresina, dentre elas candidatos que se encontram detidos no sistema prisional.



Leia mais



Apenas nove escolas públicas estão entre as 100 melhores do Piauí



De acordo com levantamento divulgado pela Folha de São Paulo, na manhã desta terça-feira (12), o desempenho das escolas públicas está muito aquém do resultado obtido pelo ensino privado no Enem 2016. No Piauí, apenas nove escolas públicas estão entre as 100 melhores do estado.



Leia mais



Médica denuncia morte de paciente por falta de medicamentos em Altos



A médica Carolina Holanda divulgou um vídeo nas redes sociais denunciando que pacientes estariam morrendo por falta de medicamentos no Hospital Municipal José Gil Barbosa, no município de Altos, localizado na região metropolitana de Teresina. No vídeo, a médica chega a afirmar que uma paciente teria passado três dias internada na unidade hospitalar sem receber antibióticos, e, por conta disso, teria vindo a óbito.



Leia mais