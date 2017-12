Médica denuncia morte de paciente por falta de medicamentos em Altos

A médica Carolina Holanda divulgou um vídeo nas redes sociais denunciando que pacientes estariam morrendo por falta de medicamentos no Hospital Municipal José Gil Barbosa, no município de Altos, localizado na região metropolitana de Teresina. No vídeo, a médica chega a afirmar que uma paciente teria passado três dias internada na unidade hospitalar sem receber antibióticos, e, por conta disso, teria vindo a óbito.



Nas imagens, a médica critica a falta de estrutura do hospital e afirma que deu plantão no local para substituir um colega de profissão, que teve de se ausentar para fazer uma prova. Chorando muito, a médica relatou o caso de uma paciente que teria “morrido à míngua por falta de material”, no último domingo (10). “Sendo três dias sem uso de antibiótico, sem uso de máscara de oxigênio. Um hospital sem estrutura nenhuma”, diz.

Médica utilizou as redes sociais para fazer denúncia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Outra denúncia feita pela profissional é de que o secretário de Saúde e vice-prefeito da cidade, Nerirrony Lacerda, teria coagido a médica a assinar um atestado. “Rezo muita a Deus para ver um dia o hospital com estrutura para salvar a vida das pessoas, ao invés de só ganância e falsidade”, destaca Carolina Holanda.



Contraponto

Em nota, a Secretaria de Saúde de Altos informou que a informação de que no hospital faltavam medicamentos e oxigênio é falsa. De acordo com o órgão, na manhã em que a médica assumiu o plantão, os cilindros de oxigênio haviam sido reabastecidos e, “a paciente, em nenhum momento, permaneceu sem administração de todas as medicações prescritas conforme o prontuário”, diz o documento.

Além disso, o órgão afirma que a conduta da médica, no momento em que o quadro de saúde da paciente se agravou, teria sido de “sugerir à filha que filmasse a sua mãe morrendo, como forma de denegrir a imagem do hospital, atitude que de tão esdrúxula, causou a revolta da familiar”, destaca.

Sobre o atestado de óbito, a Secretaria de Saúde alegou que a médica teria se recusado a emitir a Declaração de Óbito da paciente, “ato que era de total responsabilidade sua, sendo ela a médica plantonista e quem presenciou o óbito”, informa. Por conta disso, a Secretaria de Saúde de Altos comunicou que tomou as devidas providências, no sentido de acionar o Conselho Regional de Medicina (CRM), para avaliar a suposta conduta da médica.

Nathalia Amaral