Universidades do Piauí oferecem mais de 7 mil vagas no Sisu; confira editais

A Universidade Estadual do Piauí lançou, nesta terça-feira (12), o edital de seleção de candidatos para preenchimento de 3.940 vagas para o Sistema de Seleção Unificada 2018. No início do mês, a Universidade Federal do Piauí também lançou seu edital com 3.494 vagas. Juntas, as instituições de ensino superior estão ofertando 7.434 para cursos de graduação na modalidade presencial.



A seleção dos candidatos será efetuada exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referente ao ano de 2017. De acordo com o site do SiSU, as inscrições serão feitas de 29 de janeiro a 01 de fevereiro de 2018 pelo site do Ministério da Educação (MEC).

Veja edital e quadro de vagas da Uespi.

Veja edital e quadro de vagas da Ufpi.

Na Uespi, as vagas se destinam a 106 graduações nos Campi/Centro de Teresina, Bom Jesus, Campo Maior, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Picos, Piripiri, São Raimundo Nonato e Uruçuí, para ingresso no primeiro ou no segundo semestre do próximo ano. Do total, 30% das vagas serão reservadas às políticas de Ações Afirmativas correspondentes aos candidatos cotistas.

Na Ufpi, os cursos ofertados são para os campi de Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano e Bom Jesus, para ingresso no primeiro semestre de 2018. Do total, 50% das vagas serão destinadas às Ações Afirmativas, através da política de cotas.

Nayara Felizardo