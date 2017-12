Enem: Apenas nove escolas públicas estão entre as 100 melhores do Piauí

O Exame Nacional do Ensino Médio tem como objetivo classificar os melhores estudantes, com base na pontuação obtida durante o certame, para entrada em instituições de ensino superior no Brasil. Apesar de ser considerado um método eficaz de seleção, que analisa os conhecimentos dos candidatos em quatro provas de múltipla escolha e uma redação, o exame ainda mostra uma grande disparidade entre o ensino público e privado. (Confira o ranking no final desta matéria)



De acordo com levantamento divulgado pela Folha de São Paulo, na manhã desta terça-feira (12), o desempenho das escolas públicas está muito aquém do resultado obtido pelo ensino privado no Enem 2016. No Piauí, apenas nove escolas públicas estão entre as 100 melhores do estado.

Apenas nove escolas públicas estão entre as 100 melhores do Piauí. (Foto: Arquivo O Dia)



O cálculo da Folha leva em consideração a base bruta de dados divulgada pelo Inep, excluindo os colégios com menos de 10 estudantes do 3º ano no Exame e/ou com menos da metade dos seus estudantes na prova. Ao todo, 17.710 escolas públicas e privadas compõem o ranking.

A nível nacional, a escola pública piauiense com melhor desempenho no exame, ocupa apenas a posição 2.898 do ranking. É o caso do Colégio Agrícola da Universidade Federal do Piauí, localizado no município de Bom Jesus, a cerca de 620 km de Teresina. Na instituição, a média das provas objetivas foi de 565.26, enquanto a média da redação foi de 629,77.

A Escola de Ensino Médio Augustinho Brandão, localizada no município de Cocal dos Alves, a 320 km de Teresina, já chegou a ser considerada a instituição com maior performance e a escola estadual com melhor colocação no Enem. Em 2016, a instituição de Cocal dos Alves ficou em 2º lugar entre as escolas públicas a nível estadual, ocupando a 39º posição no Piauí. No Brasil, a escola está na posição 3.569, com média nas provas objetivas de 555.3 e média de 608.89 na redação.

Já o Instituto Dom Barreto, escola privada que ocupa a primeira colocação no ranking estadual, está em 5º lugar entre as escolas com maiores médias do Brasil. No instituto, a média das provas objetivas foi de 721.61 e a média da redação foi de 874.44. Além do instituto, outras nove escolas privadas compõem a elite do ensino no Piauí, com mensalidades que variam em torno de R$ 1 mil, para estudantes do ensino médio.

Contraponto

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) foi procurada pela reportagem do Portal O Dia para comentar a posição das escolas públicas estaduais no ranking do Enem, mas não deu retorno até a publicação desta matéria.

A Universidade Federal do Piauí também foi procurada pela reportagem do Portal O Dia para fazer uma avaliação sobre o destaque do Colégio Agrícola de Bom Jesus, mas o diretor da unidade de ensino estava em viagem e não pode dar retorno até a publicação desta notícia.

Novo indicador de qualidade

No Enem 2017, o Ministério da Educação (MEC) decidiu encerrar a realização do "ranking do Enem por escolas". Para o MEC, o ranking era utilizado como forma de propaganda das escolas privadas. A partir deste ano, as instituições de ensino que oferecem o terceiro ano do ensino médio passarão a ter um único indicador de qualidade disponível, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Nathalia Amaral