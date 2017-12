Um mês depois, estudantes se atrasam para reaplicação do Enem

Aconteceu hoje (12) a reaplicação do Enem para os estudantes que tiveram a prova do dia 5 de novembro cancelada por falta de energia na capital. A expectativa é de que mais de mil pessoas façam a prova em Teresina, dentre elas candidatos que se encontram detidos no sistema prisional.



Alguns dos candidatos, no entanto, se atrasaram. Dois deles erraram o portão de entrada. Foi o que aconteceu com Gorete Oliveira, que chegou exatamente às 12h, mas não conseguiu entrar. “Infelizmente não consegui sair cedo do trabalho e quase não encontro mototáxi. Mas tudo bem, ano que vem tentamos novamente. É a vida”, afirma Gorete.

A cozinheira Luciana Rodrigues, de 33 anos, não passou por esse transtorno. Ela chegou ao local às 11h20 e disse que queria evitar atraso. “Esse horário no meio da semana tem muito trânsito. Pedi para sair mais cedo do trabalho e vim logo. Não queria perder essa chance. Hoje estou mais tranquila que na vez passada”, afirmou.

Ana Rocha, 27 anos, comentou que toda essa espera para refazer a prova a deixou mais aflita. “Ansiedade não é algo legal. Passei esse mês todo estudando mais”, disse Ana, que já é formada em enfermagem, mas sonha em fazer o curso de Direito.

Os candidatos fazem provas de Códigos e suas Tecnologias, além da prova de Linguagem, Redação e Ciências e suas Tecnologias. Amanhã, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Nayara FelizardoGeici Mello