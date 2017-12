MPF cobra destinação de mais de R$ 15 milhões para o HGV

O Ministério Público Federal no Piauí solicitou informações ao secretário estadual de Saúde do Piauí, Florentino Neto, sobre a destinação de R$ 15.817.315,55 transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao estado, em outubro de 2013, para aquisição de equipamentos e material permanente para estruturar o Hospital Getúlio Vargas (HGV).

O procurador da República Kelston Pinheiro Lages instaurou um procedimento de acompanhamento e uma ação civil pública para apurar se houve ato de improbidade administrativa na aplicação dos recursos.

O representante do MPF destaca a precariedade do atendimento neurológico no estado e cita o sofrimento da população por conta das enormes filas para atendimento nas unidades públicas, resultando em sequelas ou mesmo em mortes de pacientes.

“Precisamos esclarecer para onde foram os recursos, e por que ainda não foram utilizados diante de uma situação tão caótica. Temos que ter atenção redobrada para o não desvio de finalidade de tais recursos, haja vista as dificuldades financeiras por que passa o estado, e as ocorrências anteriores de tal prática, que levou ex-gestores a responderem na Justiça”, afirma Kelston Lages.



Nesta tarde, na sede da Justiça Federal, haverá uma audiência pública para tratar sobre a questão.

