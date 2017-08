Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta segunda-feira (07/08)

Acusados de matar cabo do BOPE serão investigados por fraude ao INSS



Ocionira Barbosa de Sousa e Leonardo Ferreira de Lima, ambos acusados de envolvimento no assassinato do cabo do BOPE, Claudemir de Sousa, em dezembro de 2016, serão investigados por suspeita de fraudes ao INSS. A determinação foi dada nesta segunda-feira (07) pelo juiz da 1ª Vara do Tribunal Popular do Júri, Antônio Nollêto, após serem encontrados documentos que apontam indícios do crime nas residências dos supostos envolvidos no homicídio do policial.



Leia mais



Dois são presos tentando passar drogas e celulares para preso da Irmão Guido



Duas pessoas foram presas, nesta segunda-feira (7), tentando passar drogas e celulares para dentro da Penitenciária Regional Irmão Guido. Segundo informações da Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus), um homem e uma mulher, identificados como Elaine Régia Farias Sucupira Silva Soares e Francisco Thiago Silva Rodrigues, foram presos na parte externa do presídio, tentando arremessar o material para os pavilhões.



Leia mais

Cargas roubadas de supermercados de Teresina foram avaliadas em 330 mil reais



As duas cargas roubadas na semana passada nas cidades de Valença e Elesbão Veloso, foram avaliadas em cerca de R$ 330 mil. A informação é da Secretaria Estadual de Segurança (SSP/PI). As cargas de eletrodomésticos, utensílios de cozinha e materiais alimentícios pertenciam a dois supermercados, ambos em Teresina. Segundo a SSP/PI, a quadrilha é especializada nesse tipo de crime e o líder já possuí passagens pela polícia pelo mesmo delito.



Leia mais



Teresinense teve que trabalhar quase 90 h para pagar a cesta básica em julho



O teresinense teve que trabalhar 89h50min para conseguir pagar a cesta básica na Capital durante o mês de julho, é o que aponta o levantamento mensal apresentado pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos). Apesar de ter tido uma redução de 1,74%, a cesta básica em Teresina custou R$ 382,39 no mês passado e seu valor consumiu 44,39% do salário mínimo líquido do trabalhador.



Leia mais



Padre é sequestrado e agredido a coronhadas no município de Boa Hora



Um padre do município de Boa Hora foi sequestrado na madrugada desta segunda-feira (7) e sofreu diversas agressões. Segundo a Polícia Militar, um grupo de aproximadamente cinco homens invadiu a casa do padre Allan Kardek e o raptaram, levando também uma picape Ford Ranger, que pertence ao clérigo. O crime ocorreu por volta de uma hora.



Leia mais