Cargas roubadas de supermercados de Teresina foram avaliadas em 330 mil reais

As duas cargas roubadas na semana passada nas cidades de Valença e Elesbão Veloso, foram avaliadas em cerca de R$ 330 mil. A informação é da Secretaria Estadual de Segurança (SSP/PI). As cargas de eletrodomésticos, utensílios de cozinha e materiais alimentícios pertenciam a dois supermercados, ambos em Teresina. Segundo a SSP/PI, a quadrilha é especializada nesse tipo de crime e o líder já possuí passagens pela polícia pelo mesmo delito.



Cargas roubadas de supermercados de Teresina foi avaliada em 330 mil reais. (Foto: Divulgação/SSP/PI)



De acordo com as informações da Secretaria de Segurança, um estudante de direito, identificado como Cledilson Araújo, de 20 anos, foi apontado como sendo o líder da quadrilha. Após a prisão do jovem, no último sábado (05), a polícia conseguiu chegar à mercadoria roubada, localizada em um sítio, no povoado Nova Olinda, zona Rural de Timon, no estado do Maranhão.

Passo a passo



A primeira apreensão foi realizada na última sexta-feira (04), quando quatro integrantes foram detidos pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Militar do Piauí, na BR-316, nas proximidades do Povoado Baixão Grande. Segundo informações da Polícia Militar, o bando havia tomado de assalto um caminhão de produtos alimentícios na cidade de Valença, com objetivo de roubar a carga. Durante a ação, a quadrilha fez o motorista do caminhão e um estivador de reféns. A carga roubada seria levada para a cidade de Timon-MA.

Caminhão roubado na sexta-feira (04). (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Após rondas pela região, na manhã do sábado, a Polícia conseguiu prender o líder da quadrilha. Cledilson Araújo foi capturado nas proximidades da cidade de Monsenhor Gil, enquanto tentava fugir da polícia. Após ser detido e questionado sobre notas fiscais do Comercial Carvalho que haviam sido encontradas dentro do veículo usado de apoio para roubar o caminhão de Valença, o líder da quadrilha informou que a mercadoria havia sido roubada no último dia 01 de julho, na cidade de Elesbão Veloso.

Frontier utilizada pelos assaltantes. (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Durante o depoimento, o estudante apontado como líder da quadrilha, relatou que a carga do Comercial Carvalho estava em um sítio na zona Rural de Timon. Ainda durante a manhã, equipes da Greco se deslocaram até o local apontado por Cledilson e encontraram os eletrodomésticos e utensílios de cozinha que teriam sido roubados. O dono do sítio, identificado como sendo Luís Flor Sobrinho, foi conduzido para a Central de Flagrantes de Timon e autuado por associação criminosa e receptação de produto roubado.

Já Cledilson e os outros três integrantes da quadrilha presos na sexta-feira, apontados como sendo Clidenor Silva Pereira, vulgo Branco, Josivaldo Ferreira, conhecido por Cigano, e Rafael da Silva Sousa, foram autuados por roubo qualificado e associação criminosa. Além das cargas roubadas, também foram encontrados em posse dos suspeitos, três armas de fogo, sendo uma pistola e dois revólveres, e uma caminhonete Frontier branca, que também teria sido tomada de assalto pelos envolvidos.

Mercadoria do Comercial Carvalho que estava em posse dos suspeitos. (Foto: Divulgação/SSP/PI)

Nathalia Amaral