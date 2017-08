Padre é sequestrado e agredido a coronhadas no município de Boa Hora

Um padre do município de Boa Hora foi sequestrado na madrugada desta segunda-feira (7) e sofreu diversas agressões. Segundo a Polícia Militar, um grupo de aproximadamente cinco homens invadiu a casa do padre Allan Kardek e o raptaram, levando também uma picape Ford Ranger, que é usada pelo clérigo. O crime ocorreu por volta de uma hora. O padre Allan Kardek Ferreira de Araújo (Foto: Divulgação / Diocese de Campo Maior)

De acordo com a tenente Juliane Vilela, do 15º Batalhão da PM-PI, o padre estava com o irmão na sua residência no momento em que o grupo de criminosos invadiu o local. Mas apenas o pároco foi sequestrado.

A militar afirma que ainda não se sabe exatamente qual a motivação do crime, o que será investigado pela Polícia Civil.

"Bagunçaram a casa, levaram o padre como refém e também um carro que estava lá, uma Ford Ranger. Os suspeitos agrediram bastante o padre, deram coronhadas nele e o abandonaram na zona rural do município, sem levarem nada", detalha a tenente Juliane.

O padre foi deixado a cerca de 10 km do centro de Boa Hora. Ele foi levado para um hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico e foi liberado ainda na manhã desta segunda-feira.

Cícero Portela