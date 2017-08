Dois são presos tentando passar drogas e celulares para preso da Irmão Guido

Duas pessoas foram presas, nesta segunda-feira (7), tentando passar drogas e celulares para dentro da Penitenciária Regional Irmão Guido. Segundo informações da Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus), um homem e uma mulher, identificados como Elaine Régia Farias Sucupira Silva Soares e Francisco Thiago Silva Rodrigues, foram presos na parte externa do presídio, tentando arremessar o material para os pavilhões.

Uma das envolvidas foi identificada como Elaine Régia Farias Sucupira Silva Soares. (Foto: Divulgação/Sejus)

De acordo com a Sejus, os objetos seriam destinados ao detento Fabiano Pereira Castro, conhecido como Fabiano Múmia, que está preso por tráfico de drogas e é marido de Elaine. A informação é de que os três estavam sendo monitorados pelos serviços de Inteligência da Secretaria de Justiça e da Força Tática da Polícia Militar, tendo culminado com a prisão e apreensão do material que seria repassado para o detento.



Francisco Thiago Silva Rodrigues também foi preso por envolvimento no crime. (Foto: Divulgação/Sejus)



Os dois suspeitos, que estavam em um veículos de modelo Clio, foram detidos e encaminhados para a Central de Flagrantes de Teresina para realização dos devidos procedimentos legais. A Secretaria de Justiça deve remover o preso da unidade e vai comunicar o caso à autoridade judicial competente.

Material apreendido. (Foto: Divulgação/Sejus)

Outro caso

Na última semana, outras duas mulheres tentaram entrar com drogas e celulares na Casa de Custódia de Teresina, mas também foram presas pela equipe de revista da unidade. Entre os materiais ilícitos, foram apreendidos um smartphone, maconha, cocaína e 100 comprimidos do medicamento Rohypnol.



Na última quinta (3), as secretarias de Segurança Pública e Justiça deflagraram a Operação Conexão, que desarticulou uma organização criminosa que facilitava fugas e a entrada de celulares, drogas e outros objetos ilícitos nos presídios do Estado. Seis pessoas foram presas na Operação, entre elas um policial militar.





Nathalia Amaral, com informações da Sejus.