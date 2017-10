Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quarta-feira (18/10)

Sem dinheiro, mãe fica cinco dias morando com os filhos na rodoviária



Uma família de quatro pessoas ficou morando na Rodoviária de Teresina durante cinco dias. Sem dinheiro, Maria da Conceição Silva, de 36 anos, e seus três filhos, David (8 anos), João (5 anos) e Samuel (3 anos) vieram visitar os parentes na cidade de Pedro II e não conseguiram voltar para casa, em Brasília.



Leia mais



Policia prende suspeitos de matar vigilante no Parque Eliane



A Delegacia de Homicídios prendeu no final da manhã desta quarta-feira (18) os suspeitos de terem assassinado o vigilante noturno Rubens de Amorim Pimentel, 35 anos, no Parque Eliane, zona Sul de Teresina. Ele teria sido morto durante uma tentativa de assalto, já que nenhum de seus pertences foi encontrado próximo ao corpo. Com a dupla suspeito, foi encontrado do celular da vítima.



Leia mais



Senadores Elmano Férrer e Ciro Nogueira votaram a favor de Aécio Neves



Os senadores do Piauí Elmano Férrer (PMDB) e Ciro Nogueira (PP) votaram a favor da manutenção do mandato do senador Aécio Neves, afastado do cargo por decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A senadora Regina Sousa (PT) votou contra ao senador.



Leia mais



Caminhão tomba e despeja carga de enxofre na BR 135



Um caminhão carregado com enxofre, que viajava com destino à cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, tombou lateralmente na pista e derramou a carga pelo asfalto. O acidente ocorreu no km 345 da BR 135, próximo à cidade de Bom Jesus.



Leia mais



Homem fura bloqueios de obra e “inaugura” elevado da Miguel Rosa



Um motoqueiro teve a "honra" de inaugurar o viaduto da avenida Miguel Rosa, mas a solenidade oficial está marcada somente para amanhã, com a presença garantida de autoridades e da imprensa. Em um vídeo que circula pelas redes sociais e que foi compartilhado através dos celulares dos teresinenses na manhã de hoje (18), o homem que não foi identificado passa pelas sinalizações de bloqueio da obra e atravessa o elevado da avenida enquanto comemora.

Leia mais