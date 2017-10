Sem dinheiro, mãe fica cinco dias morando com os filhos na rodoviária

Uma família de quatro pessoas ficou morando na Rodoviária de Teresina durante cinco dias. Sem dinheiro, Maria da Conceição Silva, de 36 anos, e seus três filhos, David (8 anos), João (5 anos) e Samuel (3 anos) vieram visitar os parentes na cidade de Pedro II e não conseguiram voltar para casa, em Brasília.





Família estava morando há cinco dia da rodoviária de Teresina (Foto: Moura Alves/ODIA)

A mulher conta que não via a família há mais de 10 anos e se organizou para visitá-los este mês. No entanto, os planos não deram muito certo. “Juntei um dinheiro e vim, mas quando cheguei lá a situação não estava boa. Acabei tendo que gastar com alimentação e, quando dei conta, o dinheiro estava acabando”, disse Maria.

Decidida a não preocupar os familiares, a mulher decidiu vir para Teresina, acreditando que assim teria mais chance de conseguir o dinheiro. “Eu precisava que alguém me ajudasse”, explicou.



Funcionários e passageiros ajudaram a comprar as passagens (Foto: Moura Alves/ODIA)

A solidariedade veio dos funcionários e de alguns passageiros da rodoviária, que se juntaram para dar alimentação e as passagens até Brasília. Sem se identificarem, eles disseram que notaram a mulher e os filhos parados por mais tempo que o normal. Quando souberam da história, resolveram ajudá-la. “Nós dividimos nossa quentinha e fizemos uma campanha para arrecadar dinheiro”, afirmou um dos funcionários.

Graças a essa boa ação Maria conseguiu as passagens, e embarcou às 14h desta quarta-feira (18).

Nayara FelizardoGeici Mello