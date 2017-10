Policia prende suspeitos de matar vigilante no Parque Eliane

A Delegacia de Homicídios prendeu no final da manhã desta quarta-feira (18) os suspeitos de terem assassinado o vigilante noturno Rubens de Amorim Pimentel, 35 anos, no Parque Eliane, zona Sul de Teresina. Ele teria sido morto durante uma tentativa de assalto, já que nenhum de seus pertences foi encontrado próximo ao corpo. Com a dupla suspeito, foi encontrado do celular da vítima.



De acordo com o delegado Francisco Baretta, coordenador da Delegacia de Homicídios, os suspeitos foram identificados como sendo Welson Gabriel de Araújo, mais conhecido como “Dedeo”, 18 anos; e um adolescente de 17 anos de iniciais A.J.C.J. Os dois foram encontrados em uma residência na Vila Irmã Dulce.

“Eles já tinham um histórico de crimes na região e nós encontramos um objeto que pertencia à vítima com eles. A prisão em flagrante foi completamente configurada”, relata o delegado Baretta. A polícia, no entanto, continua as buscas para localizar a arma utilizada no crime.

Segundo latrocínio em menos de um dia

A morte do vigia Rubens de Amorim Pimentel já é o segundo caso de latrocínio registrado na Capital em um intervalo de menos de 24 horas. Na madrugada da terça-feira (16), um jovem de 25 anos, de nome Lucas Pontes , também foi morto durante a ação de bandidos, desta vez no Vale do Gavião, zona Leste de Teresina. O rapaz teve seu carro levado pelos criminosos e foi atingido com um tiro no peito.

