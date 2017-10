Senadores Elmano Férrer e Ciro Nogueira votaram a favor de Aécio Neves

Os senadores do Piauí Elmano Férrer (PMDB) e Ciro Nogueira (PP) votaram a favor da manutenção do mandato do senador Aécio Neves, afastado do cargo por decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A senadora Regina Sousa (PT) votou contra ao senador.



Segundo a Procuradoria Geral da República, o tucano pediu e recebeu R$ 2 milhões da JBS como propina. A procuradoria afirma também que Aécio atuou em conjunto com o presidente Michel Temer para impedir o andamento da Lava Jato.

A votação aconteceu ontem. O Senado derrubou a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o afastamento de Aécio do mandato. O placar da votação, que foi aberta, ficou em 44 votos a favor do senador e 26 contra. Eram necessários 41 votos para que Aécio voltasse ao Senado.

Na última semana, o senador Elmano Férrer não revelou seu voto em entrevista ao Jornal O Dia. Na ocasião, o senador disse que o Senado iria precisar de maturidade para votar a decisão. “Estamos diante de uma crise política que se arrasta há muito tempo. A sociedade está com certo receio, descrente da política, dos políticos e perplexa com o fato que está acontecendo”, comentou o senador. Já o senador Ciro Nogueira não quis se pronunciar sobre a votação.

Regina Sousa havia garantido que votaria pelo afastamento de Aécio Neves desde semana passada. A parlamentar rebateu ainda as críticas porque os petistas, mesmo sendo adversários históricos do PSDB haviam votado favorável ao senador tucano na primeira votação. “Sempre defendemos isso. Muita gente interpretou errada nossa primeira atitude é que nós compreendemos é que a Constituição tem que ser cumprida”, disse Regina ao Jornal O Dia.

Nayara FelizardoAndrê Nascimento