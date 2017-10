Caminhão tomba e despeja carga de enxofre na BR 135

Um caminhão carregado com enxofre, que viajava com destino à cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, tombou lateralmente na pista e derramou a carga pelo asfalto. O acidente ocorreu no km 345 da BR 135, próximo à cidade de Bom Jesus.



Substância química se espalhou pelo asfalto (Foto: Divulgação/ PRF)

A via ficou interditada por algumas horas. Nesse tempo, a Polícia Rodoviária Federal isolou a área e a empresa responsável pelo transporte da substância foi acionada para fazer a limpeza do local.

O enxofre é um produto químico com propriedades tóxicas, e é inflamável. O Inspetor Luís Carlos, da PRF, explica que por isso, os procedimentos de limpeza da pista tiveram que ser tomados pela empresa especializada.

“O enxofre reage com diversos componentes químicos e com água, por exemplo. Então é necessário todo um procedimento de segurança”, disse o inspetor Luís Carlos. Segundo ele, a Semar e o Ibama já foram notificados sobre a ocorrência. “É um acidente de risco ambiental. Por isso temos que comunicar a esses órgãos”, disse.

O acidente envolveu apenas o caminhão, que tombou sozinho na pista, e ninguém ficou ferido. As causas do acidente ainda serão analisadas, mas o inspetor Luís Carlos comentou que o desnível da pista com relação ao acostamento, que na BR 135 chega a ultrapassar os 30 cm, pode ter feito o caminhão virar.

Nayara FelizardoAndrê Nascimento