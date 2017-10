Homem fura bloqueios de obra e “inaugura” elevado da Miguel Rosa

Um motoqueiro teve a "honra" de inaugurar o viaduto da avenida Miguel Rosa, mas a solenidade oficial está marcada somente para amanhã, com a presença garantida de autoridades e da imprensa.



Em um vídeo que circula pelas redes sociais e que foi compartilhado através dos celulares dos teresinenses na manhã de hoje (18), o homem que não foi identificado passa pelas sinalizações de bloqueio da obra e atravessa o elevado da avenida enquanto comemora. “Eu sou o único a inaugurou pela primeira vez (sic)”, diz o motoqueiro enquanto sobe pelo elevado e filma a vista da avenida Getúlio Vargas.

Segundos antes de cortar a faixa de segurança que interditava a entrada do viaduto, como em um ato simbólico de inauguração, o motoqueiro grita. “Eu tenho moral mais do que o governador!”.

Depois de três anos, a primeira etapa da obra do elevado da Avenida Miguel Rosa chega ao fim e será entregue à população amanhã (19), no Dia do Piauí, às 11h. A construção, conduzida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI), visa melhorar o trânsito da região, muito conhecido por ser conturbado e congestionado.



Nayara FelizardoAndrê Nascimento