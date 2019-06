Salão do Livro do Piauí 2020 fará homenagem à poeta Graça Vilhena

Após o sucesso da 17ª edição do Salão do Livro do Piauí – Salipi , o evento encerrou com o anúncio da personalidade que será homenageada em 2020: Graça Vilhena. Considerado um dos maiores eventos literários do Piauí e um dos maiores do país, o Salão esse ano contou com grandes nomes, como Bráulio Bessa, Djamilla Ribeiro, Paula Pimenta e show de encerramento de Geraldo Azevedo.

“É sempre importante homenagearmos alguém significante para a literatura, e a Graça Vilhena tem um trabalho muito importante. Achamos justo celebrar o trabalho de uma mulher tão forte na poesia”, explicou Kássio Gomes, presidente da Fundação Quixote, entidade organizadora do Salipi juntamente com a Universidade Federal do Piauí.

Como em anos anteriores, o Salão do Livro do Piauí busca atrair um público de todas as idades. “Esse ano podemos dizer que a programação foi a mais diversificada. Buscamos trazer palestrantes para todos os públicos, especialistas nas áreas mais diferentes, e vimos que o retorno das pessoas está sendo muito bom. Ficamos felizes em ver que a cada ano que passa o público abraça cada vez mais o Salão”, disse Kássio.

O evento recebeu quase 200 mil pessoas durante dez dias em que foram realizadas palestras, apresentações musicais e de dança, além do lançamento de livros e bate-papos. Uma das novidades deste ano foram as aulas de preparatório para o ENEM, realizadas no Cine Teatro durante o período da tarde.





Da Redação